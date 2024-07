UGB : « Nous tenons à ce que la paix revienne à l’université et à une année normale», (recteur)

L’université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) a procédé au lancement de la deuxième phase du Programme de formation paix, non-violence et leadership, ce vendredi. Cette formation est initiée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES, en anglais) et l’USAID au profit de soixante étudiants de l’UGB. Prenant part à la cérémonie, le recteur de l’UGB, professeur Magatte Ndiaye, a fait part de la détermination des autorités de cet établissement à œuvrer à la stabilisation du calendrier universitaire, perturbé ces dernières par des grèves cycliques.



« Nous tenons à ce que la paix revienne à l’université et à une année normale. Tous nos efforts vont dans ce sens » a insisté le recteur devant la presse tout en indiquant que « l’université a vécu des périodes difficiles marquées par la violence au niveau du campus pédagogique ». une situation qui a causé un retard dans la tenue des examens.



« Nous voulons rattraper ce retard et vivre dans un environnement sain et paisible. La paix est essentielle pour les activités que nous menons », a-t-il jugé, soulignant que les étudiants ainsi formés seront « des ambassadeurs de la non-violence » auprès de leurs camarades.