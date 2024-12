UGB : les étudiants fustigent le non-respect des accords par le ministre de tutelle

La coordination des étudiants de l’université Gaston Berger (Cels/UGB) ont tenu ce jour un point de presse, pour fustiger, les engagements pris par le ministre, Abdourahmane Diouf, notamment, la livraison de plusieurs infrastructures essentielles avant la rentrée d’octobre 2024, la finalisation des travaux du restaurant n°2 et la mise en place d’une plateforme moderne dans le village O.

« À ce jour, aucun signe de progrès concret n’a été constaté, suscitant une frustration croissante parmi les étudiants », a déclaré la CESL.



Ces étudiants déplorent également : « Le retard récurrent dans le paiement des bourses, l’absence du Wi-Fi promis, et une insuffisance criante des infrastructures pour accueillir les nouveaux bacheliers. Ces lacunes exacerbent les difficultés quotidiennes sur le campus, plongeant les étudiants dans une précarité insoutenable », a-t-elle ajouté.

Au-delà des revendications matérielles, la CESL a également pris position sur des questions plus larges. Elle a appelé à l’abrogation de la loi d’amnistie, qu’elle considère comme un obstacle à la justice pour les "camarades martyrs ».



