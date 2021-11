UGB: un étudiant « hypnotisé » accuse le père de son camarade de chambre d’avoir entretenu des rapports sexuels avec lui

El.H.S. Thiam, un étudiant à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Nord du Sénégal), a trainé en justice le père de son camarade de chambre, A.Sène. Il l’accuse d’avoir entretenu des rapports sexuels avec lui, après l’avoir hypnotisé. Appelé à la barre du Tribunal des Flagrants délits de Diourbel, le vieux Modou Sène, âgé de 64 ans, risque un an de prison ferme.



Ce dernier, un charlatan réputé qui voulait aider le camarade de chambre de son fils, lui propose des bains mystiques. L’Observateur qui donne l’information ce vendredi, renseigne que les séances ont tourné à des ébats sexuels.



Devant la barre jeudi, le mis en cause présumé, marié et père de 12 enfants, a nié les faits qui lui sont reprochés. Il déclare n’avoir jamais entretenu des rapports sexuels avec l’étudiant. Interrogé sur ses accusations, El.H.S. Thiam maintient ses dires.



« Le jeudi 21 octobre, je suis allé chez lui pour prendre la clef de notre chambre à l’Ugb auprès de son fils, A.Sène, car je devais rentrer à l’Université. Quand je suis arrivé, je suis allé saluer le vieux en lui serrant la main. J’en ai profité pour lui demander de prier pour moi, parce que je dois déposer des dossiers pour une préinscription en Belgique », a-t-il raconté.



Avant de poursuivre : « Il m’a dit d’aller prendre un bain et m’a pris la main jusqu’à la salle de bain qui communique avec sa chambre à coucher. Il m’a dit de me déshabiller, ce que j’ai fait. Quand je me suis mis à poil, il m’a versé de l’eau sur ma tête. Il a sorti une corne et à commencer des incantations ».



L’étudiant qui était loin de se douter que le père de son camarade pensait à entretenir des relations sexuelles avec lui, dit avoir été «hypnotisé ». « A un moment donné, je ne savais plus quoi faire. J’ai senti qu’il continuait à me caresser. J’ai fini par avoir une érection et il a pris mon sexe pour l’introduire dans son derrière », a-t-il expliqué. Précisant qu’ « au moment de jouir, il m’a retiré et a récupéré mon sperme dans un morceau blanc ».



Des allégations réfutées par le vieux charlatan qui a été rattrapé, selon le journal, par les déclarations faites lors de l’enquête préliminaire. « Il s’est déshabillé, je l’ai trouvé à l’intérieur pour faire des incantations et lui remettre des talismans. Je me suis courbé un instant et il en a profité pour me pénétrer », avait-il répondu aux enquêteurs.

Sur le nombre de fois qu’il a eu des rapports sexuels avec des hommes, le vieux déclara qu’il ne peut pas les compter. : « Dans ma jeunesse, j’ai eu à le faire maintes fois ». Des déclarations qu’il a retirées devant le juge.



Malgré ses dénégations, le procureur de le République, qui a relevé le caractère rocambolesque des faits d’actes contre nature, a requis une peine d’un an de prison ferme. Le délibéré est attendu jeudi prochain.