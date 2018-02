URGENT - "7 ans de prison ferme et une amende de 5,490 milliards pour Khalifa Sall et Mbaye Touré ", requiert le Procureur

"Des fonds politiques n’existent pas à la ville de Dakar. Personne, au cours de ces 3 semaines ne vous a produit un seul document qui montre que ces fonds existent. A supposer que les fonds sont politiques. Mais c’est qu’ils ne doivent pas être justifiés qu’ils sont justifiés par des faux. Ils ont dit qu’il y avait des mosquées, ils ont dit qu’ils envoient des gens à Bercy. Ce qui veut dire qu’ils ont payé des témoins. Revenons aux témoins : tous les témoins produits par la défense sont parfois des conseils, des maires et des chefs de protocole. Ce qui est suspect.



M. le président je déclare Madame Fatou Traoré coupable de détournement de deniers publics, de complicité d’escroquerie, à 2 ans avec sursis. Mbaye Touré associations de malfaiteurs, faux et usage de faux, détournement de deniers publics. Les deux percepteurs relaxés. Maintenant à vous de juger.

Les Yaya Bodian, Ibrahima Yatema Diaw et Amadou Makhtar Mbow 5 ans. M. le président je vous demande que Khalifa Sall et Mbaye Touré soient condamnés à une peine d’emprisonnement ferme de 7 ans assortie d’une amande de 5 milliards 490 millions pour dommage et intérêt"