URGENT - La Guinée dit non au Sénégal pour une co-organisation de la CAN 25

L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 a été attribuée à la Guinée par la Confédération Africaine de Football (CAF). Après que l'annoncé a été faite à Dakar par le président Ahmat Ahmat, la Fédération sénégalaise de football avait émis son souhait de co-organiser la compétition avec la Guinée Conakry.



D'après une information de la Rfm, les autorités du football guinéens ont refusé la demande de Me Augustin Senghor et son équipe.