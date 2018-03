URGENT - Le ministre de la Défense du Burkina parle d'attaque terroriste

Le ministre de la défense du Burkina Faso, Jean-Claude Bouda a déclaré à l'instant que l'attaque de ce vendredi à Ouagadougou s'agit d'une attaque terroriste qui vise la Primature et l'Ambassade de France.



Un peu plus tôt dans la journées, des informations non encore vérifiées font état d'une attaque perpétrée par d'ancien militaires de la garde du Président déchu Blaise Compaoré.