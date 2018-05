URGENT-Macky Sall abdique devant les étudiants et augmente les bourses

Après sa rencontre avec les étudiants le chef de l’Etat Macky Sall a pris des résolutions allant dans le sens d’améliorer les conditions de vie des étudiants. Ainsi, il a pris l’engagement de revoir les bourses des étudiants à la hausse.



En effet, Macky Sall a décidé de faire passer la bourse à 20 000 francs pour ceux qui en avaient 18 000 ; 40 000 francs Cfa pour ceux qui jusque-là percevaient 36.000 francs Cfa, et enfin 65 000 pour les étudiants qui recevaient 60.000 francs Cfa.



Concernant la restauration, de 75 francs Cfa, le ticket pour le petit-déjeuner est passé à 50 francs Cfa, le déjeuner passe à 100 francs en lieu et place des 150 francs Cfa.



Reste à savoir comment les étudiants vont accueillir ces mesures d’autant plus que depuis celles non-appliquées de 2014, une certaine méfiance habite les pensionnaires des différents Temples du Savoir du Sénégal.



Et plus est, la Coordination des étudiants de Saint-Louis ainsi que l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine avaient fermement refusé de répondre à cette invitation qui s’est tenue tout à l’heure au Palais de la République.