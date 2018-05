URGENT - Ucad : Les policiers à court de munitions reculent devant les étudiants

On joue les prolongations sur l'avenue Cheikh Anta Diop entre forces de l'ordre et étudiants. Et pour le moment, l'avantage est largement du côté des locataires du campus universitaire de l'Ucad. Au moment où ces lignes sont publiées, les policiers qui avaient demandé et obtenu un renfort, une heure, auparavant, sont à court de munitions. Et les étudiants sont en train de les acculer.



La nuit va bientôt tomber et si les affrontements perdurent, le risque va davantage s'accentuer.