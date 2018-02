URGENT - Un mort dans l'explosion d'une station d'essence clandestine à Mboro

Au moins un mort dans l'explosion d'une station d'essence clandestine à Mboro (département de Tivaouane).

Le drame s'est produit ce vendredi matin vers 10 heures au quartier Cité Mariama, à quelques mètres de l'agence de la Banque islamique. Des jeunes qui entretenaient un commerce de carburant à partir d'une citerne fabriquée occasionnellement pour stocker le produit inflammable ont fait appel à un menuisier métallique pour rafistoler.



La suite est tout simplement dramatique. La citerne explose et fait plus de trois blessés dont une femme et son bébé qui étaient à côté. Aux dernières nouvelles, le soudeur a succombé à ses blessures. La femme et son nourrisson sont dans un état grave.



D'apres notre source, les Sapeurs pompiers alertés vers 10h 15 minutes se sont pointés à 11h 27 avec seulement une ambulance pour évacuer les blessés. C'est bien après qu'ils sont revenus avec l'arsenal requis pour éteindre les flammes de l'explosion.



La prolifération de ces stations clandestines est devenue un véritable fléau dans cette zone des Niayes à cause du danger qu'elles présentent pour leur gérant et pour la population. Elles fournissent en carburant les propriétaires de pirogues et de motopompes.