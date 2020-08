US Open : Rafael Nadal renonce à défendre son titre

Rafael Nadal ne sera pas présent à New York fin août : l'Espagnol ne s'est finalement pas engagé pour l'US Open, qui doit démarrer le 31 août.



L'Espagnol ne fait plus partie de la liste définitive des engagés à l'US Open. L'annulation du Masters 1000 de Madrid plus tôt dans la journée, le contraignant à ne disputer qu'un seul tournoi sur terre battue, le Masters 1000 de Rome, avant Roland-Garros a probablement penché dans la balance.



Nadal n'est cependant pas le seul absent notable pour cet US Open qui s'annonce comme à nul autre pareil (dans une bulle et sans public ni médias). Roger Federer n'y sera pas, mais on le savait déjà (le Suisse est forfait jusqu'à la fin de la saison). Gaël Monfils (n°9) fait également partie des absents. Une demi-surprise dans le sens où sa compagne, Elina Svitolina (n°5) avait déjà fait savoir qu'elle ne fera pas le déplacement. Au-delà du Top ce sont Fabio Fognini (n°11) et Stan Wawrinka (n°17) qui grossissent les rangs de ceux qui renoncent à New York. Nick Kyrgios (n°40) avait déjà fait connaître sa décision, mais il est imité par Jo-Wilfried Tsonga (n°49). Et il ne faudrait pas oublier que les joueurs qui sont encore présents sur la liste des engagés peuvent toujours déclarer forfait au dernier moment.



L’Equipe