USA : les Sénégalais désormais soumis à une caution entre 2,8 et 8,3 millions FCFA pour un visa

C’est un tournant majeur dans la politique migratoire américaine. À compter du mercredi 21 janvier 2026, les demandeurs de visa sénégalais devront s'acquitter d'une caution obligatoire de 5 000 à 15 000 dollars pour entrer dans le territoire américain.



Désormais, tout demandeur éligible à un visa B1/B2 (Tourisme et Affaires) devra déposer une caution remboursable. Le montant de cette garantie sera fixé par l'agent consulaire lors de l'entretien, selon trois paliers, 5 000 dollars (environ 2,8 millions FCFA) ; 10 000 dollars et 15 000 dollars (environ 8,3 millions FCFA).



Cette mesure vise à garantir que le voyageur respectera la durée de son séjour et quittera le territoire américain dans les délais impartis. Le dispositif s’accompagne d’une contrainte logistique stricte. Les voyageurs concernés devront obligatoirement transiter par l'un des trois aéroports suivants pour leurs vols d'arrivée et de départ : New York (JFK), Washington (Dulles - IAD), Boston (Logan - BOS)



Le non-respect de ces points de passage pourrait entraîner la perte de la caution et compromettre toute demande future de visa.



La caution est une garantie temporaire. Elle est restituée dans les cas suivants, le départ est enregistré avant ou à la date limite autorisée, le visa est obtenu mais le voyage n'a finalement pas lieu, l'entrée sur le territoire est refusée par la police des frontières.



En revanche, la caution est définitivement perdue si le voyageur dépasse la durée de séjour autorisée ou s'il tente de changer de statut (demande d'asile ou ajustement de statut) sans quitter le territoire.



Cette décision s'inscrit dans une logique de lutte contre les « dépassements de séjour » (overstay). Le Sénégal figure sur une liste aux côtés d'autres nations comme le Nigéria, la Mauritanie, le Togo ou le Venezuela.



Contacté par le correspondant permanent à New York, du quotidien Les Echos, Ahmadou Kane, le Consulat du Sénégal à New York a indiqué être dans l'attente d'une communication officielle détaillée.



Par ailleurs, les autorités américaines indique qu’aucun paiement de caution ne doit être effectué sans instruction explicite du consulat. Les demandeurs sont invités à la plus grande prudence face aux intermédiaires et sites non officiels qui pourraient tenter de profiter de cette nouvelle réglementation.