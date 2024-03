USAID/Traces : renforcement des capacités des FCM sur le contenu local et l’autonomisation dans le secteur extractif

Ce programme intégré mis en place par l’USAID a pour but de renforcer les capacités des femmes des collectivités minières (FCM) sur la création d’entreprise et la valorisation de leurs produits, mais aussi sur le markéting.



Selon M. Samba Ba, USAID Gouvernement, qui s’exprimait en marge de l’atelier, les projets des femmes des collectivités minières sont appuyés et accompagnés. « Les femmes sont accompagnées par appui pour le financement de leurs activités d’autonomisation », a-t-il fait savoir indiquant que le programme inclus en plus des femmes des FCM toutes les couches qui évoluent dans le secteur minier au niveau des zones extractives.



« USAID/Traces est un programme de 4 ans qui a été mis en place dans cinq régions et dont la mise en œuvre a été confiée à NRGI pour les questions stratégiques et le forum civil et l’ONG 3D pour les questions opérationnelles. Il vise donc à renforcer les capacités des populations dans ces zones pour connaître leur droit et ce qu’ils peuvent prétendre dans le cadre des revenus tirés des industries extractives », a souligné M. Samba Ba.



Le membre de USAID/Gouvernement a révélé qu’ « il y a beaucoup d’activités de formations qui sont faites telles que des activités de plaidoyers mais aussi des activités d’accompagnement de ces organisations qui sont au niveau local de pouvoir mieux comprendre ce qui est leur droit en matière d’industrialisation et comment elles peuvent se positionner au niveau local et au niveau national pour pouvoir prétendre à recevoir des revenus ».



Pour lui : « Ce combat, c’est quelque chose d’incident, c’est-à-dire, c’est dans le cadre des renforcements des capacités des femmes en vue de leur permettre d’avoir une meilleure autonomisation dans le cadre de leurs activités que cette question en lien avec les autorisations du ministère du commerce s’est invité ».

Et d’informer que le forum civil a déjà pris l’engagement avec le ministère du Commerce et il y a eu déjà beaucoup de partages. « Aujourd’hui, nous pensons que cette exception est en train d’être résolue par ce qu'il y a des disponibilités du ministère du Commerce à travers sa Direction du Commerce et à travers la division en lien avec la consommation et la qualité qui sont entrain d’être appuyés par des organisations qui sont dans le cadre du forum civil et du projet USAID à pouvoir disposer de document qui les permettent de donner un contenu à ce qu’on pourrait appeler le contenu local », signale -il.



M. Ba a, par ailleurs, souligné l’importance de l’autorisation FRA, qu’il juge bénéfique pour ces femmes. « Les femmes organisées sous forme d’entreprises ou GIE, des groupements sont aujourd’hui à même de pouvoir offrir des services de qualité aux compagnies minières et aux populations de façon générale. Et pour cela, cette autorisation FRA est quelque chose d’important par ce qu’elles sont vraiment en train d’avoir des débuts de solutions », soutient-il.