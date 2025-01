USSEIN : les étudiants décrètent une grève de 48 heures pour dénoncer leurs conditions d’apprentissage

Les étudiants de l’Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) ont entamé une grève de 48 heures à partir de ce lundi 27 janvier 2025. Cette mobilisation, lancée par la coordination des amicales, vise à protester contre les mauvaises conditions d’apprentissage et le manque de réponses des autorités aux préoccupations des étudiants depuis près de 10 ans.



Dans un communiqué, les étudiants ont exprimé leur frustration face à plusieurs problématiques qui entravent leur parcours académique. Parmi les revendications principales, ils dénoncent le retard dans la livraison des nouveaux locaux destinés aux sites de Kaolack, Fatick et Kaffrine, des infrastructures attendues depuis 2024. De plus, ils réclament la reprise du campus de Fatick, ainsi que l'annulation des inscriptions pédagogiques en ligne, qui compliquent selon eux leur accès aux services universitaires.

Bref, la coordination des étudiants exige des autorités qu’elles respectent les engagements pris pour améliorer les conditions d’études et garantir un environnement propice à la réussite académique.



Dans un effort pour trouver une solution durable à cette crise, les étudiants avaient rencontré, il y a deux semaines, le Khalife de Médina Baye Niass, Cheikh Mahi Niass. Après avoir écouté leurs préoccupations, ce dernier leur avait promis de les aider à résoudre ces problèmes qui, selon les étudiants, ont trop duré sans réponse concrète.