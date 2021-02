Ucad: 24 heures après la visite de Sonko, étudiants apéristes et "patriotes" se battent à coups de machettes

Les choses sont tendues pic.twitter.com/lhKqchPvSf

À l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad), les nerfs sont très tendus. La branche du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) qui ne digère toujours pas le tollé et l’ampleur suscités par le visite de Ousmane Sonko, hier jeudi, a décidé d’en découdre avec les étudiants affiliés au parti Pastef Les Patriotes.Sur plusieurs vidéos partagées sur les Réseaux sociaux, des scènes et images terrifiantes sont commentées. Des groupes d’étudiants, machettes en main, cherchent à en découdre avec leurs camarades.