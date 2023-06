Ucad: trois manifestants accusés d'avoir pris part aux saccages sont envoyés en prison

L’enquête ouverte suite aux violentes manifestations qui ont éclaté à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a déjà conduit à l’arrestation de trois individus parmi eux un étudiant de la faculté de médecine informe le quotidien l’Observateur.

Dans la journée du 1er juin 2023, plusieurs édifices publics de la capitale, dont le campus universitaire, ont été complètement saccagés par des manifestants en colère. Des chapiteaux de facultés ont été brûlés, des véhicules calcinés, les locaux du Centre des Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (Cesti) incendiés.



Une enquête a été ouverte pour élucider ses actes de vandalisme par le commissariat du Point E, qui a identifié trois manifestants. Selon L'Observateur, les enquêteurs parlent de deux infiltrés et d'un étudiant à la Faculté de médecine.



Aux termes de l’enquête, ces trois individus ont été déférés devant le procureur de la République, avant de rejoindre la prison de Rebeuss à la faveur d’une inculpation suivie d’un mandat de dépôt.



Pour rappel, ces affrontements entre forces de l’ordre et étudiants ont éclaté suite au verdict de l’affaire Sweet Beauté où Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, a été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse.