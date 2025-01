Ukraine: Washington et Londres annoncent de nouvelles sanctions contre le pétrole et le gaz russes

Les gouvernements américain et britannique ont annoncé vendredi 10 janvier de nouvelles sanctions coordonnées contre le secteur énergétique russe, notamment contre Gazprom Neft, afin de saper « la plus grande source de financement du Kremlin » au service de l'effort de guerre en Ukraine. Une décision immédiatement dénoncée comme « injustifiée et illégitime » par Gazprom Neft, filiale du grand groupe étatique Gazprom.



À quelques jours de l'investiture le 20 janvier du président américain élu Donald Trump, le département du Trésor a détaillé une série de sanctions visant entre autres deux des principales sociétés russes du secteur, Gazprom Neft et Surgutneftegas.



Les sanctions « les plus importantes jamais imposées » par les États-Unis

« Les États-Unis prennent des mesures radicales à l'encontre d'une source de revenus essentielle de la guerre brutale et illégale menée par la Russie en Ukraine. Elles viennent renforcer notre souci, depuis le début du conflit, de perturber les revenus du Kremlin issus de ce secteur, notamment avec la mise en place d'un prix plafond », a expliqué la secrétaire au Trésor sortante, Janet Yellen.