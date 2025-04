Discussions sur l'Ukraine: Zelensky annonce que des représentants ukrainiens seront à Londres mercredi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi 21 avril que des représentants ukrainiens seraient à Londres mercredi pour des discussions pour obtenir un « cessez-le-feu inconditionnel » face à la Russie, puis « une paix réelle et durable ». « Dès mercredi, nos représentants seront à Londres. L'Ukraine, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis sont prêts à aller de l'avant de manière aussi constructive que possible », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux à l'issue d'un appel avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Une réunion avec des représentants de ces pays doit avoir lieu cette semaine dans la capitale britannique.



Selon un communiqué officiel, de la Gendarmerie reçu à l’Ap, l’opération qui souligne la volonté du Haut-commandement d’intensifier la lutte contre l’insécurité et les activités criminelles dans cette zone frontalière, vise principalement à assainir les zones à fort potentiel criminogène, notamment autour des sites d’orpaillage clandestin qui pullulent dans les localités de Bougouda et Bantaco. Tout en indiquant que ces lieux sont souvent identifiés comme des foyers de délinquance, d’exploitation illégale des ressources et de trafic divers.



A la date du 20 avril, le bilan provisoire, faisait, plusieurs « diouras », c’est à dire camps d’orpailleurs et bars clandestins ont été démantelés. Les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de 72 groupes électrogènes, 55 marteaux piqueurs, 5 panneaux solaires, 10 bidons de 20 litres de gasoil, une motocyclette, ainsi que 4,5 kilogrammes de chanvre indien. De nombreuses caisses de boissons alcoolisées et de cigarettes ont également été confisquées.