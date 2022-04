Ukraine: à Mykolaïv, les démineurs sillonnent la ville à la recherche de bombes à sous-munitions

« Attention, opération de déminage en cours, tout le monde aux abris. » En combinaison de protection verte, un sapeur active le détonateur pour faire exploser une sous-munition qui a atterri dans un potager. De l’autre côté de la rue des Volontaires, Vyatcheslav sort devant son portail. Le 29 mars, il a été réveillé en pleine nuit par les explosions : sa voiture est bonne pour la casse, son toit percé de dizaines de trous.



« Depuis le 29 mars, dit-il, ils continuent de déminer, ça fait quoi, cinq ou six jours… Et ils n’ont toujours pas fini. Chez nous ça a explosé de partout, on en a eu six, là-bas, ils en ont eu onze. »



Des déflagrations incessantes



Dans ce quartier populaire de l’est de Mykolaïv, la plupart des résidents étaient déjà partis le jour où les bombes à sous-munitions ont explosé, dispersant des milliers de projectiles sur une très large superficie. « Ils tirent de manière chaotique », raconte Artem Vaguin, porte-parole des sapeurs-pompiers dans la branche locale du ministère des Situations d’urgence. « On ne comprend pas bien ce qu’ils visent et même s’ils visent vraiment. On ne comprend pas quel est leur but. »



Au loin, des déflagrations sont incessantes. Elles se sont accélérées ces derniers jours, confirme l’un des démineurs : « Ils envoient tout ce qu’ils ont ici. Des roquettes à sous-munitions, des bombes aériennes, des obus, bref, tout leur arsenal. Là ça tire assez loin, c’est difficile de comprendre ce qui tombe mais quand ce sont des armes à sous-munitions, on les entend bien, ça fait boum, boum, boum, comme un roulement de tambour. »



De retour près de la fourgonnette, le démineur enlève le haut de sa tenue de 40 kg. En sueur, il reprend son souffle avant de repartir vers un autre engin à désamorcer.