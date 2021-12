Un Palestinien tué à Naplouse par les forces israéliennes dans des heurts

Des sources médicales et de sécurité ont annoncé, lundi 13 décembre, la mort d'un Palestinien, à l'issue de nouveaux affrontements entre forces israéliennes et Palestiniens en Cisjordanie occupée.





Selon les sources palestiniennes, l'homme - Jamil Al-Kayyal, 31 ans - est mort après avoir été touché à la tête par des tirs, lors d'un affrontement dans le quartier de Ras Al-Ain à Naplouse. Selon la police israélienne, des agents des forces spéciales appuyés par des soldats avaient arrêté un suspect à Naplouse et saisi une arme semi-automatique.



"Lorsque les forces spéciales ont terminé leur opération et sont sorties du site, des émeutiers leur ont lancé des engins explosifs à courte portée, mettant leurs vies en péril", a déclaré la police dans un communiqué. "Les forces ont répondu par des tirs en direction des assaillants, et semblent avoir touché l'un d'entre eux, qui a été évacué de la scène par des médecins du Croissant-Rouge", précise le communiqué.



Bien qu'Israël n'ait pas de présence permanente dans les villes palestiniennes de Cisjordanie, les forces de sécurité y effectuent des raids et des arrestations, donnant parfois lieu à des affrontements. Environ 475 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, où habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens.



France 24