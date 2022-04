Un an de détention au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Cela fait un an jour pour jour qu’Olivier Dubois a été enlevé et qu’il est retenu en otage au Mali. Ce journaliste français était en reportage à Gao, dans le Nord, lorsqu’il a été kidnappé le 8 avril 2021. Le mois suivant, il apparaissait dans une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être aux mains du Jnim, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Ag Ghaly et lié à al-Qaïda au Maghreb islamique.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">