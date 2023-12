Un budget de plus d'un milliard de FCFA alloué à la Commune de Niaguis

"Ce jour, le conseil municipal de la commune de Niaguis a adopté à l'unanimité le projet de budget arrêté à un milliard seize millions (1 016 000 000) FCFA dont quatre cent cinquante-trois millions (453 000 000) FCFA de recettes en section d’investissements et cinq cent soixante-trois millions (563 000 000) FCFA de recettes en section de fonctionnement." informe la maire de ladite commune qui se glorifie de cette prouesse.



" le budget a connu une hausse de 589 840 180 en valeur absolue depuis mon installation, pour atteindre le montant historique d’un milliard seize millions FCFA grâce à la vision de Son Excellence, le Président Macky Sall qui a fait, à travers l'acte 3, de Niaguis une commune. La seule limite pour la commune de Niaguis est l'ambition que nous avons et je suis déterminée à écrire les plus belles pages de l'histoire de cette commune", soutient-elle sur son compte X.



Victorine Ndeye, maire de Niaguis a réussi à faire adopter un budget de plus d'un milliard de francs CFA pour l'exercice 2024. Elle a souligné l ors de la présentation du rapport budgétaire, que l'atteinte de ce budget d'un milliard a pu être réalisée grâce au soutien constant de l'État à travers l'acte 3 de la décentralisation, qui a octroyé à la commune des ressources pour la réalisation de projets structurants.



A l’en croire, la hausse du budget va dans le sens de l'ambition de la commune de Niaguis de devenir un pôle carrefour agricole et de développement de services, ainsi que la capacité de la commune à mobiliser des ressources. En termes de projets, Victorine Ndeye a détaillé les initiatives prévues dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, de l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et sportives. Elle a souligné l'importance de la redevabilité en annonçant la présentation d’un bilan détaillé lors du deuxième anniversaire à la tête de la mairie le 18 février 2024.



Victorine est revenue sur devoir des conseillers de rendre compte à leurs mandants des conclusions du vote du budget et de marquer ce moment historique où la commune a réussi à atteindre le seuil symbolique du milliard de FCFA.