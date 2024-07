Un camion de la « Casamançaise » a pris feu à hauteur de Sikiline ce mercredi

Un camion d’une entreprise d’eau, la Casamançaise a pris feu à hauteur de Silikine localité de la Commune de Oulampane sur la RN4. L’accident a eu lieu aujourd'hui vers les coups de 10 heures.



Les sapeurs-pompiers de Bignona saisis ont dû intervenir pour éteindre le feu et essayer de limiter les dégâts. Malheureusement le feu a consumé l’écrasante majorité du gros véhicule et la marchandise consommable. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés.



Selon les informations reçues de sources sécuritaires, le camion a dérapé avant de prendre feu. Pas de victime, seuls des blessés ont été enregistrés, le chauffeur et son assistant ou apprenti. Les deux blessés ont été acheminés au poste de santé de Oulampane, district sanitaire de Bignona, pour les soins.