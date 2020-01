Un cas suspect de #Coronavirus mis en quarantaine crée une grosse frayeur à l'aéroport d'Abidjan

Un cas suspect du Coronavirus a alerté les autorités sanitaires ivoiriennes samedi 25 janvier 2020 à l'atterrissage d'un avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en provenance de Chine.



Selon le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, l'alerte est venue des autorités aéroportuaires d’Abidjan qui ont récupéré la présence d’un malade dans un aéronef de la compagnie Turkish Airlines en provenance de Pékin à destination d’Abidjan.



Le malade, une étudiante Ivoirienne de 34 ans résidant à Pékin depuis cinq ans, présentait un syndrome grippal avec toux, éternuement, écoulement nasal et difficulté respiratoire, qui a débuté le 22 Janvier 2020 à Pékin.



Aussitôt, une équipe composée de professionnels de la santé de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP), du SAMU, de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) et du Service des Maladies Infectieuses du CHU de Treichville, s’est rendue à l’aéroport, à l’atterrissage de l’avion pour sa prise en charge.



Le Ministère explique que, conformément à la procédure, le passager a été transféré à la cellule de pandémies sise à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan pour examen médical initial et traitement.



Des prélèvements biologiques ont également été réalisés et acheminés à l’IPCI pour analyse. "A ce jour, son état général est satisfaisant. Il s’agit, à ce stade, d’une suspicion d’un cas de pneumonie à coronavirus. Le diagnostic final sera établi à l’issue des résultats de l’analyse des échantillons prélevés", a indiqué Dr Eugène AKA AOUELE.



Source: Afrique Sur 7