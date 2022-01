Un corps sans vie retrouvé à l’instant sous le Pont de l’Emergence

Un corps inerte a été retrouvé à l’instant ce vendredi sous le célèbre Pont de l’Émergence. Au moment où ces lignes sont écrites, on ne sait pas encore dans quelles circonstances le corps s’est retrouvé sur ces lieux. La police et les Sapeurs-pompiers sont actuellement sur place pour faire le constat d’usage et désinfecter pour des mesures de sécurité.



Après près d’une heure, le commissaire de police des Parcelles décide d’acheminer le corps au Commissariat pour savoir quel décision prendre par la suite. Interpellé par un de nos reporters sur place, il s’est refusé à tout commentaire.