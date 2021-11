Un élève en classe de Terminale crée une plateforme sur Facebook pour faire prostituer deux femmes divorcées

Un élève en classe de Terminale et deux femmes, Ndèye Awa Diop, divorcée avec 3 enfants, et Atta Ndiaye, divorcée avec 4 enfants, ont été jugés jeudi, devant la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis respectivement pour proxénétisme, diffusion d’images et d’écrits contraires aux bonnes mœurs et complicité.



Âgé de 18 ans, l’élève du nom d’Alioune Badara a créé une plateforme sur Facebook pour jouer au proxénète. Devant la barre, les trois mis en cause se renvoyaient la balle de la responsabilité. Leur business a éclaté lorsque Maguette Seck, partie civile, a saisi la police d’une plainte contre X. Dans ses récriminations, la dame avait déclaré subir un harcèlement d’appels téléphoniques venant de différents numéros inconnus, dont les interlocuteurs sollicitent des parties de plaisir.



En fait, l’élève chargé de mettre les numéros de téléphones des filles sur sa plateforme a constaté avoir fait une erreur sur l’un des numéros. En mettant le numéro de l’une des prévenue, Ndèye Awa, il a introverti les derniers chiffres.



Appelé à la barre, Alioune Badara a réitéré ses déclarations faites à l’enquête préliminaire. « J’ai posté ces photos sous leurs directives. C’était la première fois que je posais mes yeux sur elles », a-t-il déclaré.



Ndèye Awa et Atta Mbaye ont, pour leur part, balayé d’un revers de mains ses accusations. Selon Ndèye Awa, c’est Alioune Badara qui l’a contactée un jour pour lui proposer ses services. Réticente au début, elle a cédé sous l’insistance de Badara et a finalement tenu à le rencontrer.



« Il m’a même demandée de coucher avec lui en échange des frais d’inscriptions au site, mais j’ai refusé. A la base, je fais du marchand ambulant. Mais avec l’ouverture des classes, je ne pouvais pas assurer les frais d’inscriptions de mes enfants. C’est la raison pour laquelle, je me suis abonnée à la prostitution (..) », a-t-elle expliqué.



De son côté, Atta Ndiaye a assumé sa profession. « Je suis en règle et j’ai même mon carnet de santé. J’ai 18 numéros, les 2 sont personnels et les 16 autres me permettent de faire des annonces », a-t-elle confié.



Rendant son délibéré, le tribunal a condamné Alioune Badara à 2 ans dont un mois ferme et les filles de joie à 2 ans dont 15 jours ferme.