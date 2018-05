Un enregistrement du capitaine Dièye pendant sa détention installe le malaise

Le capitaine Dièye appelle tous les Sénégalais "acquis à sa cause" de le soutenir pour la défense de ses idéaux, dans un enregistrement qu'il aurait fait pendant qu'il était détenu au camp militaire de Bargny. Le patron de la Direction des relations publiques de l'armée (Dirpa), a confié à nos confrères de Seneweb que cet enregistrement a été certainement fait avant que le capitaine Mamadou Dièye ne soit arrêté. Une version qui ne semble pas conforme au contenu de l'élément audio. En effet au début de l'enregistrement, le capitaine déclare : "depuis que je suis détenu ici, c'est la procédure normale qui m'est appliquée. Parce que quand il y a problème, on écoute toutes les parties". Ce qui prouve qu'il était bien en détention au moment d'enregistrer l'élément.

Une autre source révélera à nos confrères : "tout laisse croire que le son est authentique et qu’il (le capitaine Dièye) l’a enregistré au cours de sa détention au camp militaire de Bargny, alors qu’il était soumis aux arrêts de rigueur.

Pour rappel, le capitaine Dieye a été radié mercredi de l'armée, selon un communiqué de la Dirpa.