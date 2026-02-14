Niger: le général Abdourahamane Tiani multiplie les critiques à l’encontre de la France

De l'attaque récente contre l'aéroport de Niamey à l'accaparement des ressources nationales, le général Tiani met en cause la présence française dans chacun de ces dossiers.



Ainsi, assis droit sur sa chaise et le regard fixé devant lui, Abdourahamane Tiani s'est montré ferme et résolu. Sur le plan sécuritaire, le chef de la junte de Niamey est revenu sur la récente attaque contre l'aéroport, revendiquée par l'État islamique.



« Ce n’était pas l’EIGS [groupe État islamique dans le grand Sahel] ; ce n’était pas le Jnim [Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, proche d’al-Qaïda] ; c’était un conglomérat de mercenaires que les Français ont financé, et nous connaissons le montant du financement. L’objectif était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne », a-t-il déclaré.



Le Niger a décidé de prendre son destin en main, dit à plusieurs reprises le général Tiani, et ceci vaut également sur le plan économique.



Interrogé sur la vie chère, le chef de la junte explique que les ressources naturelles ne rapportent pas encore suffisamment au pays : « Mais, que rapporte le pétrole aux Nigériens ? Et c’est ce que nous n’avons cessé d’annoncer aux Nigériens. Il faut qu’ils comprennent que nous ne sommes pas à 100 % maîtres de nos ressources naturelles. »



Le Niger est dans un processus de réappropriation de ses ressources naturelles, dit le chef de la junte à Niamey, mais un processus qui sera long, prévient-il.