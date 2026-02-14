Chelsea : début convaincant de Mamadou Sarr comme titulaire

Chelsea FC s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup après sa large victoire face à Hull City (0-4), vendredi. Titulaire en défense avec les Blues pour la première fois, Mamadou Sarr a livré une prestation convaincante.
Le champion d’Afrique 2025 s’est montré solide dans les duels, dans le jeu aérien et précieux dans la couverture des zones dangereuses. Une performance aboutie qui a rassuré sur sa capacité à s’imposer dans l’arrière-garde londonienne.
Son entraîneur, Liam Rosenior, n’a pas caché sa satisfaction en conférence de presse. « Mamadou a été à la hauteur de mes attentes. Je le connais très bien. J’espère que son adaptation au climat sera rapide, car il comprend ma philosophie de jeu et il l’a démontré aujourd’hui », a salué le technicien.
Avec cette première réussie, le jeune défenseur sénégalais semble déjà bien parti pour séduire les supporters des Blues.
