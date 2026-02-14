La Chine va supprimer les droits de douane pour la quasi-totalité des pays africains en mai

La Chine applique déjà une politique de droits de douane nuls pour les importations en provenance de 33 pays africains, mais Pékin avait annoncé l'année dernière son intention d'étendre cette politique à l'ensemble de ses 53 partenaires diplomatiques sur le continent.



La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique et un acteur majeur du financement des grands projets d'infrastructure dans la région, notamment grâce à son initiative des « Nouvelles Routes de la Soie ».



Les pays africains se tournent de plus en plus vers la Chine

À partir du 1er mai, les droits de douane seront nuls pour tous les pays africains, à l'exception de l'Eswatini, qui entretient des relations diplomatiques avec Taïwan. L'île de Taïwan et la Chine continentale sont séparées politiquement depuis la guerre civile chinoise, achevée en 1949. Pékin revendique le territoire et dit souhaiter une « réunification » pacifique, mais n'exclut pas l'usage de la force pour prendre le contrôle du territoire insulaire.



Depuis l'imposition de droits de douane élevés à l'échelle mondiale par le président américain Donald Trump l'année dernière, de nombreux pays africains se tournent de plus en plus vers la Chine et d'autres partenaires commerciaux.



Le président chinois a ajouté que la décision portant sur les droits de douane nuls « offrira sans aucun doute de nouvelles perspectives au développement de l'Afrique », au moment où les dirigeants du continent sont réunis à Addis-Abeba, en Éthiopie, dans le cadre du sommet annuel de l'Union africaine.