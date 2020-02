Un incendie se serait déclaré derrière le Rond-point Zac Mbao (vidéo)

Dans une vidéo postée sur Twitter, on voit un gros nuage de fumées semblant indiquer un très gros incendie. Selon Mame Balla Mbow, il n’y a pas de doute, « c’est un gigantesque incendie derrière le Rond point Zac Mbao ». Dans les commentaires, d’autres Twittos, qui habitent dans ce coin de la banlieue dakaroise, situent le sinistre dans un endroit nommé « Garage Malien ».

Mame Balla Mbow est revenu dans les mêmes commentaires pour rappeler le « bordel » qui existe là-bas et les difficultés que le secours auront pour y accéder... en attendant d’y revenir avec plus de détails, regardez cette courte vidéo de l’incendie présumé !