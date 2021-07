« Un malade atteint de coronavirus peut consommer jusqu’à 25 litres d’oxygène par minute » (Dr Amath Diouf)

Dr Amath Diouf, lors d’un entretien accordé à « L’AS », a fait le point sur la situation de l’oxygène au Sénégal. D’après lui la situation est sous contrôle. « On est confortable, il faut savoir que l’oxygène aujourd’hui est le 1er élément utilisé dans la prise en charge de la Covid-19 et il n’est pas seulement utilisé pour les malades covidés mais aussi pour la réanimation des autres maladies, du bloc opératoire, du bloc opératoire au niveau de la maternité », a dit le directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance.



Dr Diouf indique que tous les hôpitaux du Sénégal disposent d’une centrale d’oxygène. « 25 centres de santé disposent actuellement d’une centrale d’oxygène. Mais avec la pandémie, nous avons constaté que l’oxygène est devenu un élément essentiel. Le dispositif existe mais rapidement il est saturé. Un malade atteint de coronavirus peut consommer jusqu’à 25 litres d’oxygène par minute et il fallait booster les centrales d’oxygène », a-t-il fait savoir.



Et d’ajouter « Actuellement, nous avons acheté 240.000 litres d’oxygène pour booster les centrales et les Cte. A chaque fois qu’il y a un besoin à Fann, on leur envoie des racks d’oxygène qui contiennent 24 bouteilles qui permettent de booster la centrale d’oxygène. Nous avons les centrales de production d’oxygène et l’hôpital ne les achète plus ».



Poursuivant, le directeur des infrastructures annonce que l’Etat du Sénégal a fait une commande de 35 centrales d’oxygène de très grande capacité de 40.000 m3 par heure. Selon lui, « c’est pour combler cette forte demande et dès le 12 août, nous allons recevoir deux centrales. Elles seront installées dans les hôpitaux à forte demande », a-t-il dit.