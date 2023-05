Un navire de pêche chinois chavire dans l'océan Indien, 39 personnes portées disparues

Un navire de pêche chinois a chaviré dans l'océan Indien et ses 39 membres d'équipage sont portés disparus, a rapporté mercredi un média d'État. «Jusqu'à présent, aucune personne disparue n'a été retrouvée», a fait savoir la chaîne de télévision d'État CCTV, qui a ajouté que le président chinois Xi Jinping avait ordonné le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage.



L'équipage du bateau est composé de 17 marins chinois, 17 Indonésiens et 5 Philippins, selon CCTV.