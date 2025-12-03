Gabon: le ministre du tourisme sur la sellette, accusé de détournement de fonds

Au Gabon, l’ancien ministre du Tourisme est dans une situation trouble. Pascal Ogowé Siffon est l’un des 18 ministres de Brice Clotaire Oligui Nguema qui ont été contraints de démissionner du gouvernement après les élections législatives et locales d’octobre et novembre dernier. Le ministre qui espère être rappelé au gouvernement est accusé d’avoir détourné plusieurs milliards de francs CFA. Il aurait été assigné à résidence même si ce 2 décembre, il a été aperçu aux obsèques de son oncle.



Tout est parti des informations qui ont fuité sur les réseaux sociaux le 29 novembre dernier au Gabon. Le matin du 1ᵉʳ décembre, la toile s’est emballée. « Pascal Ogowé Siffon a été intercepté sur la route nationale alors qu’il tentait de fuir discrètement », titrait la presse nationale. L’homme qui a dirigé le ministère du tourisme durant la transition aurait immédiatement été assigné à résidence, précisait la presse, citant de sources sécuritaires.



Pascal Ogowé Siffon est en effet accusé d’avoir détourné 10 milliards de Francs CFA (soit environ 15 millions d'euros) destinés à la relance du tourisme. Plus grave, alors qu’il dirigeait le ministère du Tourisme, sa société touristique privée, « Le cap caravane » qui offre des déjeuners d’affaires à bord des petits bateaux en bois flottant le long des luxuriantes mangroves, aurait obtenu un contrat juteux avec l’État sans appel d’offre.



Sur les réseaux sociaux, le ministre a appelé ses proches au calme en promettant de laver son honneur. Ses proches affirment qu’il n’a jamais été entendu par des enquêteurs ni par le procureur de la République. Ils dénoncent une cabale pour salir sa personnalité afin qu’il ne soit plus rappelé au gouvernement attendu dans quelques jours.