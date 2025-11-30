Réseau social
Etats-Unis: au moins quatre morts et dix blessés dans des tirs en Californie, selon la police
Au moins quatre personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans des tirs survenus samedi soir à Stockton, ville de Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, en plein week-end prolongé de Thanksgiving, a annoncé la police.

"Nous pouvons confirmer qu'à ce stade environ 14 individus ont été touchés par des tirs d'armes à feu et que quatre victimes sont décédées", a écrit dans un communiqué sur X le bureau du shérif du comté de San Joaquin, dont Stockton est la capitale.

La police a précisé qu'il pouvait s'agir de tirs "ciblés".

Des tirs ont été signalés en début de soirée samedi sur une avenue de Stockton, a indiqué le bureau du shérif en précisant que l'enquête était en cours et les informations extrêmement "limitées".

"Les enquêteurs examinent toutes les possibilités (...) et travaillent à déterminer les circonstances qui ont pu conduire à cette tragédie", a encore écrit la police locale dans son communiqué.

Les personnes touchées, parmi lesquelles des mineurs et des adultes, ont été transportées vers des hôpitaux locaux, a indiqué Heather Brent, porte-parole du shérif, lors d'un point-presse.

Ces tirs surviennent après une attaque délibérée mercredi à l'autre bout du pays, dans la capitale fédérale Washington, lorsqu'un ressortissant afghan de 29 ans réfugié aux Etats-Unis depuis 2021 a tué une jeune militaire de la garde nationale et grièvement blessé un second soldat.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

En 2024, si l'on exclut les suicides, au moins 16.700 personnes ont été tuées par arme à feu.

Et depuis l'assassinat en septembre de l'influenceur populaire auprès de la jeunesse conservatrice et trumpiste, Charlie Kirk, le pays, ultra polarisé, redoute une augmentation d'actes de violence politique par arme à feu.
Dimanche 30 Novembre 2025 - 13:17


