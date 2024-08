Un pêcheur sénégalais arrêté pour agression sexuelle sur une touriste britannique de 21 ans en Italie

Un pêcheur sénégalais a maille avec la justice italienne. Pour cause, il a été interpellé pour agression sexuelle. Selon la presse italienne qui a diffusé l'affaire, le pêcheur sénégalais de 40 ans a profité du fait que la victime était ivre à proximité de son bateau pour l'agresser sexuellement.



Le ressortissant sénégalais a été arrêté ce lundi par la Garde civile pour une affaire présumée d'agression sexuelle sur une touriste de 21 ans au Port d'Andrax. Le Pêcheur Sénégalais a été mis aux arrêts vers cinq heures du matin sur son bateau, alors qu'il se préparait à une partie de pêche. Les faits se sont produits entre 3h30 et 4h 00mn du matin, selon la presse italienne.



Auparavant, la jeune femme a pris un verre avec sa bande d'amis dans un bar du port et s'est ensuite rendue à la maison de vacances où elle logeait. Alors qu'elle rejoignait son logement, le suspect présumé s'est approché d'elle et a eu une brève conversation avec elle.



Le pêcheur, aurait profité de cette période d'inconscience pour tâter le corps de la présumée victime et introduire ses doigts dans sa région génitale. La victime a finalement réussi à échapper des mains de son agresseur. Elle a par la suite porté plainte auprès de la Garde civile, qui a ouvert une enquête après avoir obtenu une description physique du suspect.



Les agents ont mené des investigations et ont procédé à des interrogations au niveau de la Guilde des pêcheurs d'Andratx. Grâce à la description des caractères physique fournis par la victime, les enquêteurs ont tenté d'identifier l'agresseur présumé.



Par la suite, les enquêteurs ont pu repérer le bateau qui était amarré à environ 15 mètres du bar où se trouvait le touriste britannique. L'agresseur qui connaît le quartier, car il travaille à Port d'Andratx a pourchassé la jeune femme du fait que la rue n'était pas trop fréquentée pour l'agresser sexuellement.



L'homme, B.S, qui a des antécédents de trafic de drogue, a été arrêté.