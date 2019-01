Une Canadienne et un Italien portés disparus au Burkina Faso

Une Canadienne et un Italien qui voyageaient au Burkina Faso sont portés disparus. Leurs proches redoutent un enlèvement.

La Canadienne Edith Blais, 34 ans, et son ami italien Luca Tacchetto, qui voyageaient en voiture à travers l'Afrique depuis plusieurs mois, n'ont plus donné de nouvelles à leur famille depuis le 15 décembre. Ils se trouvaient alors à Bobo-Dioulasso, au sud-ouest du Burkina Faso, et devaient se rendre au Togo pour un projet humanitaire avec l’organisme Zion’Gaïa. Mais ils « n’auraient finalement jamais traversé la frontière ou demandé de visa depuis le Burkina Faso jusqu’au Togo », peut-on lire sur la page Facebook créée par les proches de la jeune femme.



Jocelyne Bergeron, la mère d'Edith Blais, raconte ce qu’elle sait de leur périple. Le duo donnait des nouvelles régulières jusqu’au 15 décembre. Depuis, plus rien, aucune trace de leur voiture non plus. Ils se trouvaient alors visiblement à Bobo-Dioulasso et devaient en repartir le lendemain matin pour Ouagadougou. Elle craint qu'ils aient été enlevés.