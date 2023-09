Une autre pirogue de 69 migrants secourue ce mercredi matin par les autorités espagnoles

Les vagues migratoires continuent d'amener les jeunes africains en général et les jeunes sénégalais en particulier en Espagne. Ce mercredi matin, une nouvelle pirogue transportant 69 personnes a été secourue par une équipe du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes.



"Salvamar Alpheratz, après avoir repéré une pirogue à 2,8mn au S de Punta Rasca, l'accompagne jusqu'au port de Los Cristianos, où débarquent 69 personnes d'origine subsaharienne, dont 4 femmes et 5 mineurs, tous en bon état apparent. Les secours ont été coordonnés par le Centre de Secours de Tenerife", a écrit le démembrement dudit ministère chargé des secours en milieu maritime.