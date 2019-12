Une "base logistique terroriste" découverte au Burkina

Au Burkina Faso, la gendarmerie annonce avoir découvert une importante "base logistique terroriste" dans la localité de Belhouro près de Arbinda dans le nord du pays.



Selon cette même source, c'est au cours d'une patrouille que les gendarmes sont tombés sur cette base.



L'Etat major de la gendarmerie nationale précise qu'au cours de cette opération quatre terroristes "ont été neutralisés".



De l'armement lourd, des munitions et des engins explosifs improvisés ont également été saisis, selon un communiqué.



Au total, les attaques ont fait des centaines de morts, et environ 500.000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU.



Les forces de sécurité du pays ont du mal à enrayer les attaques djihadistes, qui se sont intensifiées en 2019 jusqu'à devenir quasi quotidiennes.

Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une spirale de violences attribuées à des groupes djihadistes.