Une bombe de la 2e Guerre Mondial retrouvée, West Ham-Arsenal pourrait être reporté

Incroyable... mais vrai. Ce samedi, une bombe datant de la seconde Guerre Mondiale a été retrouvé aux alentours du Stade Olympique de Londres.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une bombe qui n'a pas explosé. C'est totalement incroyable quand on pense à tous ces gens qui sont passés devant pendant toutes ces années et notamment lors des Jeux Olympiques de Londres sans savoir que cette bombe était ici...", a confié une source britannique à 'The Sun'.



Selon cette même personne, la rencontre opposant West Ham à Arsenal le 9 décembre prochain dans le cadre de la 16e journée de Premier League pourrait être suspendue après cette découverte, étant donné que les premières opérations auront lieu le 25 novembre prochain.



Avec Besoccer