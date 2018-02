Une chanteuse égyptienne condamnée à 6 mois de prison pour une blague sur le Nil

En Égypte, on ne plaisante pas avec le Nil. La chanteuse de pop Sherine Abdel Wahab vient de l'apprendre à ses dépens. L'artiste, populaire dans le monde arabe, a en effet été condamnée par un tribunal du Caire, mardi 27 février, à six mois de prison pour avoir dénigré la qualité des eaux du fleuve.

La peine de prison pour "diffusion de fausses informations" et "trouble à l'ordre public", est suspensive le temps de l'appel, moyennant le versement d'une caution de 5 000 livres égyptiennes, soit environ 230 euros.



Il y a quelques mois, des internautes avaient partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de l'un de ses concerts, aux Émirats arabes unis, où un fan demandait à la star de chanter "Avez-vous bu l'eau du Nil ?", l'un de ses succès.



"Bois de l'Évian, c'est mieux !"



"Tu attraperais la bilharziose", avait-t-elle répondu, en référence à une maladie provoquée par des vers parasites présents dans certaines eaux douces. "Bois de l'Évian, c'est mieux !", avait-t-elle ensuite plaisanté.



Le syndicat des musiciens avait alors annoncé qu'il interdirait à la chanteuse de se produire sur scène dans son pays. Sherine Abdel Wahab avait par la suite présenté ses excuses.



Le Nil reste un sujet sensible en Égypte, le pays craignant pour son approvisionnement en eau depuis la construction par l'Éthiopie du grand barrage. Les discussions entre les deux pays, ainsi que le Soudan, piétinent.





Avec AFP