Une délégation Turque séjourne à Dakar pour diriger des opérations de transplantation d’organes

Dans le cadre d'un protocole de coopération signé en 2017 entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale (Msas) et la Fondation turque pour la transplantation d'organes, une délégation médicale turque de 19 membres, séjourne actuellement à Dakar pour diriger des opérations de transplantation rénale planifiées.



D’après dailysabah.com, l'équipe est arrivée à Dakar jeudi avec le soutien de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) et du ministère du Commerce, sous la coordination de la Fondation turque pour la transplantation d'organes. « Cette initiative vise à renforcer l'infrastructure médicale et à partager l'expertise en matière de transplantation d'organes ».



Dans le cadre du programme de cette année, des médecins turcs ont dispensé une formation sur la sélection des patients ainsi que sur les processus de suivi préopératoire et postopératoire en vue des interventions chirurgicales prévues. À l'issue de la formation, la délégation de 19 personnes, comprenant des chirurgiens, des néphrologues, des anesthésistes, des infirmières et des coordinateurs de transplantation d'organes, a finalisé ses préparatifs à l'hôpital militaire Ouakam de Dakar.



Les opérations prévues visent à transplanter des reins prélevés sur des donneurs vivants à des patients, sous la supervision étroite de médecins turcs. Tout au long des procédures, les médecins turcs collaboreront avec les équipes de santé afin de garantir le bon déroulement et la sécurité de l'intervention. La délégation dirigera également les premières transplantations rénales au Sénégal par voie laparoscopique (méthode mini-invasive) à partir de donneurs vivants.



Dans le cadre de ce programme, l'équipe médicale turque s'est rendue à l'hôpital militaire Ouakam, ainsi qu'à l'hôpital Idrissa Pouye et à l'hôpital Dalal Jamm. La délégation a également assisté à une réunion du Conseil national du don et de la transplantation et a procédé à des évaluations sur place des activités liées à la transplantation de moelle osseuse, à la transplantation de cornée et aux banques d'yeux.



Depuis la signature de cet accord, les efforts ont porté sur le renforcement des capacités et la préparation des établissements de santé locaux aux procédures de transplantation, contribuant ainsi au développement des capacités du Sénégal en matière de transplantation d'organes.