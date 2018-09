Une enquête montre que la majorité des enfants passe moins de 30 minutes devant les écrans

Deux enfants sur trois regardent la télé tous les jours

Moins d'écran dans les familles nombreuses

Alors que de nombreux spécialistes préconisent de ne pas exposer les tout-petits aux écrans, une étude de l'Inserm révèle que ces derniers sont nombreux à regarder la télévision ou les smartphones dès 18 mois.Cette étude, menée sur 13.334 enfants, vise à "décrire l’utilisation des écrans à l’âge de 2 ans" et à "évaluer la fréquence d’utilisation de quatre types d'écrans: la télévision, l'ordinateur/tablette, le smartphone et les jeux vidéos".L'écran le plus utilisé est de loin celui de la télévision. A deux ans, deux tiers des enfants la regardent tous les jours. Et un sur deux commence même à la regarder avant 18 mois. En revanche, la majorité ne la regarde pas longtemps, moins de 30 minutes. Seuls 8% y passe plus de deux heures par jour.Pour ce qui est des tablettes ou des smartphones, l'enquête montre que la majorité des enfants n'y touchent pas. Seuls 20 à 30% des enfants les utilisent au moins une fois chaque semaine.L'étude a par ailleurs permis de montrer que les enfants qui passent le plus de temps devant les écrans sont souvent issus de familles où le niveau d'instruction des deux parents est peu élevé. Selon Jonathan Bernard, chercheur à l'Inserm et resonsable, les enfants commencent très jeunes à regarder les écrans dans les familles nombreuses, mais ils passent aussi moins de temps rivés sur les écrans que les enfants uniques