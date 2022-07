Une farine de maïs considérée comme 'cancérigène' inquiète au Tchad

Selon le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) qui a effectué les analyses, la farine contient un taux très élevé des aflatoxines cancérigènes. Les consommateurs demandent au gouvernement tchadien de faire la lumière sur cette affaire.



Tout est parti de simples soupçons sur la qualité de cette farine. Cela a poussé le gouvernement tchadien, en février dernier, à saisir le CECOQDA.



Une équipe sera mise en place très rapidement afin d’effectuer des analyses au niveau de la société chinoise CPL en charge de production de la farine ‘’Yes’’.



Selon Alladoum Vincent, Directeur de microbiologie au CECOQDA et chef d’équipe de ladite mission, "les résultats montrent que ces échantillons sont impropres à la consommation humaine et animale et ensuite ça révèle le taux élevé des aflatoxines. Et selon l' OMS (Organisation mondiale de la santé) les aflatoxines sont cancérigènes.’’



‘’Les autorités chargées de la surveillance du marché doivent s'activer pour détruire systématiquement tout ce qui a été contaminé. La farine se trouve sur le marché. Les gens en consomment depuis longtemps. Imaginez le risque pour la population !’’ s’alarme-t-il.

Cette annonce crée la panique au sein de la population. Celle-ci inquiète des effets que pourrait avoir ce produit sur leur santé.