Une impressionnante collision entre deux hélicoptères militaires fait dix morts en Malaisie

« Les deux hélicoptères sont entrés en collision lors d’un entraînement au vol. La mort des 10 victimes a été confirmée par les médecins militaires », a déclaré Suhaimy Mohamad Suhail, un responsable du service de secours et de lutte contre les incendies, dans un communiqué.



Des vidéos de l’accident publiées en ligne montrent sept hélicoptères volant à basse altitude en formation au-dessus du stade de la base navale de Lumut, dans l’État de Perak (ouest), pendant un exercice de répétition avant un événement de la marine prévu en mai.

Lorsque deux des hélicoptères se sont détachés de la formation, et ont tourné à droite, on peut voir l’un d’eux percuter le rotor arrière de l’autre. Les deux appareils sont alors tombés en vrille et se sont écrasés à 9h32, heure locale (NDLR, 3h32 à Paris). Les deux engins impliqués sont un Eurocopter AS555SN Fennec et un AgustaWestland AW139, ont précisé les secours.

Toutes les victimes sont mortes sur le coup Des photos prises sur la scène de l’accident montrent des secouristes entourant l’Eurocopter très endommagé sur la piste du stade de la base navale ainsi que divers débris. L’AgustaWestland s’est quant à lui écrasé dans la zone de la piscine de la base.

« Toutes les victimes ont été confirmées mortes sur les lieux et envoyées à l’hôpital militaire de la base navale de Lumut pour identification », a précisé la marine dans un communiqué.

« La nation pleure après cette tragédie déchirante pour le cœur et l’âme », a écrit le Premier ministre Anwar Ibrahim dans un message de condoléances adressé aux familles des victimes. « J’ai été informé qu’une enquête immédiate allait être menée par le ministère de la Défense, en particulier par la TLDM (NDLR, Marine royale malaisienne), afin de trouver la cause de l’accident », a-t-il ajouté.

Les accidents d’hélicoptères ne sont pas rares dans ce pays d’Asie du Sud-Est. Le mois dernier, quatre personnes ont été secourues après qu’un appareil des garde-côtes s’est écrasé dans le détroit de Malacca, sans faire de victimes. En 2016, une vice-ministre figurait parmi les victimes du crash d’un Eurocopter AS350 transportant six personnes dans l’État de Sarawak, sur l’île de Bornéo (est).

Lundi, d’importantes recherches en mer se poursuivaient par ailleurs au Japon, après le crash le week-end dernier de deux hélicoptères des Forces d’autodéfense du pays, probablement entrés en collision lors d’un exercice nocturne. Cet accident a fait un mort et sept disparus.