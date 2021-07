Une nouvelle grève des boulangers prévue ce week-end

Les grèves des boulangers deviennent de plus en plus récurrentes. Après la grève à la veille de la Tabaski, la Fédération nationale des boulangers et le Regroupement national des boulangers annoncent une nouvelle suspension de la production de pain, ce week-end, rapporte L'Observateur.



Leur président, Amadou Gaye, a dénoncé les menaces et convocations à l'endroit de leurs membres. «Depuis que nous avons annoncé les modifications sur le pain, nous sommes victimes de menaces et de convocations. Nous comptons ainsi exprimer notre mécontentement», fait-il savoir. Amadou Gaye annonce la possibilité de continuer la grève, si une solution n'est pas trouvée.



En mai 2021, face aux velléités de la crise énergétique, des acteurs du secteur de la boulangerie avaient voulu faire une augmentation de la baguette de pain, mais le Haut patronat est monté au créneau afin de ne pas en rajouter à la souffrance des populations.