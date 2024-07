Une panne informatique géante perturbe les transports du monde, des annulations de vols en cascade

Vendredi 19 juillet, une panne informatique mondiale a perturbé de très nombreux réseaux de transports à travers le monde, notamment les aéroports. Aux États-Unis, les principales compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols, tout comme au Royaume-Uni, où la plus grande compagnie ferroviaire britannique a annoncé que des trajets pouvaient être annulés. En Inde, de grosses perturbations ont été annoncés, et d'autres pays et secteurs sont également touchés, notamment des services d'urgence.



Aux alentours de 6h TU vendredi 19 juillet, la télévision australienne TV ABC et des entreprises ont annoncé être confrontées à une panne technique géante, perturbant fortement leur travail. Peu de temps après, d’autres pays ont fait des signalements similaires, mentionnant des impacts surtout sur leurs réseaux de transports.



Les aéroports américains à l’arrêt



Les principales compagnies aériennes américaines, dont Delta, United et American Airlines, ont cloué au sol tous leurs vols, avançant un problème de communication, selon la Federal Aviation Administration (FAA).



D’autres aéroports européens ont déclaré être affectés également. À Berlin, l’aéroport international est bloqué. « Pour l'instant, nous avons juste comme information que nous avons un incident technique et que par conséquent, il y a des retards dans l'enregistrement et que le service aérien a dû être suspendu jusqu'à 10 heures (heure locale) », a expliqué la porte-parole, sans préciser la nature exacte de la panne ni pouvoir préciser quand le trafic aérien reprendrait.



La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, première d'Europe en nombre de passagers transportés, a prévenu également qu'elle « rencontrait actuellement des perturbations sur le réseau en raison d'une panne informatique mondiale d'une tierce partie hors de (son) contrôle ».



La compagnie néerlandaise KLM suspend « en grande partie » ses opérations.



Des perturbations « dans certaines escales », les aéroports parisiens épargnés



De son côté, Air France annonce des opérations « perturbées dans certaines escales ». Les vols déjà en cours ne sont pas affectés, a-t-on ajouté au sein de la compagnie sans préciser quelles destinations étaient touchées. Les vols au départ et à l'arrivée des plateformes parisiennes de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, principaux points d'entrée en France pour les Jeux olympiques, s'effectuent normalement, selon le site internet du groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens.



En Inde, trois compagnies aériennes signalent également d'importantes perturbations informatiques. L’aéroport d’Hong-Kong prévient que certaines compagnies sont touchées par cette panne.



Au Royaume-Uni, les quatre principales compagnies ferroviaires du pays ont annoncé faire face à des problèmes informatiques, conduisant à de potentielles annulations de dernière minute.



D’autres services affectés



La bourse de Londres est aussi affectée. Ce problème informatique touche sa plateforme de diffusion d'informations au marché, tandis que l'affichage de la variation du FTSE 100, son indice principal, a été retardé à l'ouverture.

« Le service d'information RNS est actuellement confronté à un problème technique mondial lié à une tierce partie, empêchant la publication des informations », selon une note publiée sur le site internet de la Bourse de Londres.



« Les équipes techniques travaillent au rétablissement du service. Les autres services du Groupe, notamment la Bourse de Londres, continuent de fonctionner normalement », selon cette note. Le FTSE 100, qui n'affichait pas de variation à 7 heures GMT, l'heure de l'ouverture de la Bourse de Londres, était de nouveau côté environ 20 minutes plus tard.



L’État américain d’Alaska fait également savoir que ses services d’urgence sont affectés, d'après la BBC. Les autorités préviennent que le 911 et d’autres centres d’appel, non dédiés aux urgences, ne fonctionnent pas correctement.



Microsoft mis en cause



La panne viendrait du géant américain de la Tech, Microsoft, et toucherait donc ses clients. L’entreprise a donc annoncé prendre des « mesures d’atténuation » le temps de régler le problème.



Dans un message intitulé « dégradation du service », Microsoft indique que les utilisateurs « peuvent être dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services Microsoft 365 ».



Microsoft ajoute rester « mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé ».