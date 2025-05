Après les incendies, une énorme tempête de sable s’abat sur l’Israël

La situation est d'autant plus préoccupante que cette tempête de sable intervient alors que plusieurs incendies, attisés par des vents violents et une sécheresse persistante, sévissent dans différentes régions du pays.



Les services de secours, déjà mobilisés pour lutter contre les flammes, doivent désormais composer avec ces conditions climatiques extrêmes qui compliquent leurs interventions. Les experts mettent en garde contre un possible renforcement de ces phénomènes météorologiques extrêmes dans les années à venir, en lien avec le changement climatique.

Après les incendies entre Qods occupée et Tel-Aviv, une tempête de sable s'approche du sud des territoires occupés. pic.twitter.com/ofOyZrfvfL

— IRNA Français (@Irnafrench) April 30, 2025



Une intense tempête de sable a balayé ce jeudi la région de Beer Sheba, dans le sud d'Israël, réduisant considérablement la visibilité et perturbant les activités quotidiennes. Les autorités ont mis en garde contre les risques pour la santé, notamment pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires, tandis que les transports routiers et aériens subissaient des retards. Cette tempête survient dans un contexte météorologique déjà tendu, marqué par des températures anormalement élevées pour la saison.