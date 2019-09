"Une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui": l'hommage de Sarkozy à Chirac

L'hommage d'un ancien président à un autre. Nicolas Sarkozy a fait part de son émotion après l'annonce de la mort de son prédécesseur à l'Elysée, Jacques Chirac.



"C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui", a confié l'ancien locataire de l'Elysée, qui lui avait succédé en 2007.



Jacques Chirac fut en effet le premier mentor du jeune Nicolas Sarkozy. Leur première rencontre intervint en 1975, à l'initiative de celui qui n'était alors "que" Premier ministre et l'avait repéré lors d'un meeting du RPR à Nice. Leur relation s'était par la suite troublée, Jacques Chirac ne pardonnant pas à Nicolas Sarkozy d'avoir soutenu la candidature d'Edouard Balladur à la présidentielle de 1995.



"Un rôle historique"



Nicolas Sarkozy a rendu hommage à "la stature imposante et la voix si particulière de Jacques Chirac" qui "ont accompagné la vie politique française pendant un demi-siècle".



"Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique" et "il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen"