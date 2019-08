Une réunion PSG-Barça ce mardi pour le transfert de Neymar

Une délégation du FC Barcelone est arrivée ce mardi matin à Paris, comme l'avait annoncé la radio catalane RAC1 lundi soir. Devraient être présents : côté catalan, Oscar Grau (directeur général), Éric Abidal (secrétaire technique), Javier Bordas (membre du comité directeur) et André Cury (représentant du Barça au Brésil) ; côté parisien, Leonardo (directeur sportif). En revanche, contrairement aux annonces des médias espagnols, le président parisien Nasser al-Khelaïfi ne devrait pas y participer.



Cette réunion sera l'occasion pour le champion d'Espagne de formuler sa dernière proposition pour essayer de faire revenir Neymar à Barcelone, conformément au souhait de l'attaquant brésilien. Faute de liquidités dans les caisses du quintuple champion d'Europe, cette proposition pourrait de nouveau prendre la forme d'un prêt avec option d'achat à échéance d'un ou deux ans.



Une chose paraît certaine toutefois : Ousmane Dembélé ne devrait pas être inclus dans l'offre. L'international français intéresse le PSG et le Barça a essayé de le convaincre de rejoindre Paris, mais le joueur a clairement fait savoir qu'il souhaite rester et s'imposer au Barça.



Il y a deux semaines, le 13 août, une première réunion s'était déjà déroulée à Paris, qui n'avait débouché sur aucun accord.



L’Equipe