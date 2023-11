Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès: les responsables des amicales exigent la réouverture des campus sociaux

La conférence, par la voix du président de la CAE, Ibrahima Guèye, révèle que « plusieurs actions ont été entreprises, notamment des réunions, des points de presse et des correspondances, visant à sensibiliser les autorités compétentes et à accélérer le processus d’ouverture des restaurants universitaires ».



Les présidents d'amicales, Ismaël Dieng, Adama Sow Kébé, Marin D. Mactar Gueye, Abdoulaye Diallo, S. Abdou Karim Ndong, ont tous regretté « ce blocus » et déploré « le manque de volonté manifeste et d’action concrète qui persiste ».« Malgré notre attente et nos espoirs », signalent-ils. Avant d'ajouter: « aucune évolution n’a été notée, aucune date n’a été fixée pour la réouverture, laissant ainsi les étudiants dans une situation préoccupante et incertaine ».



Pour ces chefs d’amicales, « les années se chevauchent, les retards s’accumulent, le taux d’abandon ne cesse d’accroître de jour en jour et notre calendrier académique est sérieusement compromis ». Ils pensent qu’ « il est impératif que nous nous mobilisons collectivement pour surmonter ces obstacles ». Et disent comprendre « les sacrifices que cela implique, notamment en raison de la fermeture des restaurants », mais, rappellent-ils, « c’est un appel à l’action pour le bien de notre communauté universitaire ».



Déterminée, la CAE appelle l’ensemble des étudiants, face à « la situation actuelle qui sévit dans nos campus, à regagner les campus sociaux le mardi 28 novembre à partir de 17 h ». Promettant de « faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner les étudiants dans leur restauration ».



Aussi d’appeler les étudiants à « reprendre les cours en présentiel à partir du mercredi 29 novembre 2023 à 8 h ». Le président Ibrahima Gueye et ses camarades demandent au CROUS-T d’ « ouvrir les campus sociaux le mardi 28 novembre à partir de 17 h pour permettre aux étudiants de dormir dans leur chambre, ce qui est leur droit le plus absolu ». Les étudiants rappellent que « cette épreuve nous offre l’occasion de marquer à jamais l’histoire en tant qu’étudiants de notre chère institution ».